Giappone, deficit commerciale di settembre si riduce meno delle attese

(Teleborsa) - La bilancia commerciale del Giappone ha chiuso in deficit nel mese di settembre 2026. Secondo il Ministero delle Finanze del Giappone (MOF), il saldo commerciale ha registrato un disavanzo di 536,6 miliardi di yen, inferiore rispetto al deficit di 1.111,9 miliardi del mese precedente (rivisto da 1.105,6 miliardi) ma al di sopra dei 181 miliardi attesi dal mercato. Il dato si confronta anche con un disavanzo di 277,7 miliardi di settembre 2025.



Il dato destagionalizzato mostra un deficit commerciale di 704 miliardi di yen, superiore al disavanzo atteso di 260 miliardi ma inferiore a quello di 801 miliardi del mese precedente (rivisto da 840 miliardi).



In termini di volumi, l'export segnala un aumento del 16,7% annuale e le importazioni del 18,9%, entrambi meno rispetto alle attese rispettivamente a +20,1 e +19,6%.

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