Germania, rapporto debito/PIL supererà il 78% a fine decennio

Disavanzo pubblico salirà al 5,25% del PIL nel 2027

(Teleborsa) - Il debito della Germania è destinato a salire fino a raggiungere il 78,25% del prodotto interno lordo nel 2030, dopo che nel 2025 tale rapporto si attestava al 62,8%. Lo ha dichiarato lunedì lo Stability Council del Paese (Stabilitätsrat), organismo che coordina le finanze federali e statali.



La Germania prevede che il disavanzo pubblico salirà dal 2,9% del PIL dell'anno scorso al 5,25% del prossimo anno. Entro la fine del decennio, il deficit dovrebbe ancora attestarsi al 4,5% della produzione economica.



Dinamica che riflette anche il fondo per le infrastrutture da 500 miliardi di euro voluto dal governo e regole di indebitamento più flessibili per le spese della difesa.



Secondo il Trattato di Maastricht dell'UE, si ricorda, il disavanzo di bilancio di un Paese non dovrebbe superare il 3% del PIL e il debito pubblico complessivo non dovrebbe eccedere il 60% del PIL.











(Foto: Increa - stock.adobe.com (ex Fotolia.it))

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