Racing Force, record di vendite anche nel terzo trimestre: ricavi +17%

(Teleborsa) - Racing Force , società capogruppo di Racing Force Group, specializzata nello sviluppo, produzione e commercializzazione di componenti di sicurezza per le competizioni automobilistiche a livello mondiale, ha registrato nei primi nove mesi dell’esercizio 2026, vendite pari

a 65,4 milioni, in aumento di 10,2 milioni (+18,5%) rispetto allo stesso periodo dell’esercizio precedente (+19,7% a cambi costanti).



I ricavi consolidati del terzo trimestre 2026 sono pari a €18,6 milioni, in crescita del +17,0% rispetto a €15,9 milioni nel terzo trimestre 2025, nonostante una base di confronto particolarmente impegnativa, a conferma del forte apprezzamento del mercato per le innovazioni di prodotto introdotte dal Gruppo e del solido posizionamento competitivo dei brand in portafoglio.



Crescita a doppia cifra per Driver’s Equipment, Car Parts e Other

Nei primi nove mesi del 2026, le vendite di Driver’s Equipment hanno registrato un progresso di +€7,0 milioni (+16,8%) rispetto allo stesso periodo dell’esercizio precedente. Protagonisti ancora una volta i caschi Bell (+22,8%) e le tute a marchio OMP (+18,4%).

Le Car Parts hanno chiuso i nove mesi in crescita di +€1,1 milioni (+11,2%), con un’accelerazione nel terzo trimestre (+17,7%) che consolida il recupero già avviato nel secondo trimestre.

Il segmento Other ha proseguito la propria espansione a ritmo sostenuto, con un incremento di +€2,1 milioni (+52,7%) rispetto ai primi nove mesi del 2025, alimentato dalle vendite di abbigliamento a marchio Racing Spirit (+73,1% nei nove mesi), dalla consegna del secondo lotto di caschi a marchio HPS al Ministero della Giustizia dei Paesi Bassi e dal contributo di Zeronoise Communication Services.



Americhe primo motore di crescita (+45,5%), in aumento anche EMEA e Asia Pacifico

Sul fronte geografico, la macro-regione EMEA rimane il mercato più rilevante, con vendite pari a €40 milioni (61% del totale), in aumento di +€3,2 milioni (+8,5%) nei primi nove mesi del 2026.

Le Americhe si confermano il motore della crescita per l’esercizio in corso: il fatturato dei nove mesi ha raggiunto €18,2 milioni, con un incremento di +€5,7 milioni a cambi correnti (+45,5%) rispetto allo stesso periodo dell’esercizio precedente (+50,8% a cambi costanti) e un’ulteriore accelerazione nel terzo trimestre (+56,9%). Un risultato che raccoglie i frutti del costante rafforzamento della presenza dei brand nei principali campionati americani, con un apprezzamento crescente sia per l’equipaggiamento pilota OMP sia per i caschi Bell.

In Asia Pacifico le vendite dei nove mesi sono risultate pari a €7,1 milioni, in aumento di +€1,3 milioni (+23,3%) rispetto allo stesso periodo del 2025.



Andamento dei canali di vendita nei primi nove mesi

Per quanto riguarda i canali di vendita, il fatturato generato dai Dealer nei primi nove mesi del 2026 si è attestato a €36,7 milioni, in aumento di +€5,0 milioni (+15,7%) rispetto allo stesso periodo dell’esercizio precedente.

Le vendite verso Team & Car Manufacturer sono aumentate di +€2,9 milioni (+20,7%), sostenute dagli accordi di partnership tecnica in vigore nei principali campionati mondiali e competizioni nazionali.

Le vendite verso clienti classificati nella categoria Other hanno registrato una crescita di +€2,3 milioni (+24,8%), principalmente grazie alle forniture di prodotti di abbigliamento a marchio Racing Spirit destinati al canale corporate e caschi a marchio HPS per il settore della polizia e delle forze dell’ordine.



Roberto Ferroggiaro, Chief Financial Officer di Racing Force Group, ha commentato: "Per usare una metafora a noi familiare, nei primi tre quarti di gara abbiamo costruito un vantaggio significativo sull’esercizio precedente: nel terzo trimestre i ricavi sono cresciuti del 17% rispetto allo stesso periodo del 2025, portando il fatturato dei nove mesi a €65,4 milioni (+18,5%). A trainare la crescita sono state le Americhe, a conferma della validità della strategia del Gruppo nell’area, mentre a livello di prodotto l’incremento è diffuso su tutte le categorie, con un contributo particolarmente significativo dei caschi Bell. Restano ora gli ultimi giri, tradizionalmente rilevanti per il nostro esercizio, considerando che nel quarto trimestre si concentrano gli ordini di stock dei dealer in vista della nuova stagione. Il confronto con l’anno precedente resta sfidante: l’obiettivo è mantenere alto il ritmo e gestire al meglio il vantaggio accumulato,

per chiudere l’esercizio con un risultato solido anche in termini di marginalità, con lo sguardo già rivolto al 2027".

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