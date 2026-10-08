Francoforte: rosso per Fresenius Medical Care

(Teleborsa) - Retrocede la compagnia attiva nel settore farmaceutico , con un ribasso del 2,46%.



Lo scenario tecnico visto ad una settimana del titolo rispetto all'indice DAX , evidenzia un rallentamento del trend di Fresenius Medical Care rispetto all' indice della Borsa di Francoforte , e ciò rende il titolo potenziale obiettivo di vendita da parte degli investitori.





Lo scenario tecnico del produttore tedesco di apparecchi per la dialisi mostra un ampliamento della trendline discendente al test del supporto 36,01 Euro con area di resistenza individuata a quota 37,03. La figura ribassista suggerisce la probabilità di testare nuovi bottom identificabili in area 35,52.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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