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Francoforte: andamento negativo per Fresenius Medical Care

Migliori e peggiori, In breve
Francoforte: andamento negativo per Fresenius Medical Care
Pressione sulla compagnia attiva nel settore farmaceutico, che tratta con una perdita del 2,10%.
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