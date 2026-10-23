Francoforte: positiva la giornata per Fresenius Medical Care

(Teleborsa) - Punta con decisione al rialzo la performance della compagnia attiva nel settore farmaceutico , con una variazione percentuale dell'1,94%.



Comparando l'andamento del titolo con il DAX , su base settimanale, si nota che Fresenius Medical Care mantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale +1,22%, rispetto a -0,87% dell' indice della Borsa di Francoforte ).





L'esame di breve periodo del produttore tedesco di apparecchi per la dialisi classifica un rafforzamento della fase rialzista con immediata resistenza vista a 40,2 Euro e primo supporto individuato a 39,51. Tecnicamente ci si attende un ulteriore spunto rialzista della curva verso nuovi top stimati in area 40,89.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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