Francoforte: positiva la giornata per Fresenius Medical Care
(Teleborsa) - Punta con decisione al rialzo la performance della compagnia attiva nel settore farmaceutico, con una variazione percentuale dell'1,94%.
Comparando l'andamento del titolo con il DAX, su base settimanale, si nota che Fresenius Medical Care mantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale +1,22%, rispetto a -0,87% dell'indice della Borsa di Francoforte).
L'esame di breve periodo del produttore tedesco di apparecchi per la dialisi classifica un rafforzamento della fase rialzista con immediata resistenza vista a 40,2 Euro e primo supporto individuato a 39,51. Tecnicamente ci si attende un ulteriore spunto rialzista della curva verso nuovi top stimati in area 40,89.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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