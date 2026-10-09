Francoforte: positiva la giornata per Fresenius Medical Care

(Teleborsa) - Balza in avanti la compagnia attiva nel settore farmaceutico , che amplia la performance positiva odierna, con un incremento del 2,40%.



L'andamento di Fresenius Medical Care nella settimana, rispetto al DAX , rileva una minore forza relativa del titolo, che potrebbe diventare preda dei venditori pronti ad approfittare di potenziali debolezze.





Analizzando lo scenario del produttore tedesco di apparecchi per la dialisi si evidenzia un ampliamento della fase ribassista al test del supporto 37,29 Euro. Prima resistenza a 37,76. Le attese sono per un prolungamento della linea negativa verso nuovi minimi a 36,99.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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