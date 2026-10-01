Francoforte: scambi negativi per RENK
(Teleborsa) - Ribasso per il produttore di sistemi di propulsione, che presenta una flessione del 3,53%.
Lo scenario tecnico visto ad una settimana del titolo rispetto all'indice MDAX, evidenzia un rallentamento del trend di RENK rispetto al MDAX, e ciò rende il titolo potenziale obiettivo di vendita da parte degli investitori.
Il quadro tecnico del fornitore di trasmissioni per veicoli e navi suggerisce un'estensione della linea ribassista verso il pavimento a 35,94 Euro con tetto rappresentato dall'area 37,07. Le previsioni sono per un prolungamento della fase negativa al test di nuovi minimi individuati a quota 35,49.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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