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Francoforte: scambi negativi per RENK

Migliori e peggiori
Francoforte: scambi negativi per RENK
(Teleborsa) - Ribasso per il produttore di sistemi di propulsione, che presenta una flessione del 3,53%.

Lo scenario tecnico visto ad una settimana del titolo rispetto all'indice MDAX, evidenzia un rallentamento del trend di RENK rispetto al MDAX, e ciò rende il titolo potenziale obiettivo di vendita da parte degli investitori.


Il quadro tecnico del fornitore di trasmissioni per veicoli e navi suggerisce un'estensione della linea ribassista verso il pavimento a 35,94 Euro con tetto rappresentato dall'area 37,07. Le previsioni sono per un prolungamento della fase negativa al test di nuovi minimi individuati a quota 35,49.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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