Francoforte: scambi al rialzo per Jenoptik

(Teleborsa) - Balza in avanti il gruppo tecnologico della fotonica , che amplia la performance positiva odierna, con un incremento del 2,50%.



Lo scenario su base settimanale di Jenoptik rileva un allentamento della curva rispetto alla forza espressa dal MDAX . Tale ripiegamento potrebbe rendere il titolo oggetto di vendite da parte degli operatori.





Lo scenario di breve periodo della società di tecnologie ottiche evidenzia un declino dei corsi verso area 36,42 Euro con prima area di resistenza vista a 37,32. Le attese sono per un ampliamento della fase negativa verso il supporto visto a 36.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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