Francoforte: scambi negativi per Jenoptik

(Teleborsa) - Seduta in ribasso per il gruppo tecnologico della fotonica , che mostra un decremento del 3,58%.



La tendenza ad una settimana di Jenoptik è più fiacca rispetto all'andamento del MDAX . Tale cedimento potrebbe innescare opportunità di vendita del titolo da parte del mercato.





Lo status tecnico della società di tecnologie ottiche mostra segnali di peggioramento con area di supporto fissata a 34,77 Euro, mentre al rialzo l'area di resistenza è individuata a 35,37. Per la prossima seduta potremmo assistere ad un nuovo spunto ribassista con target stimato verosimilmente a 34,53.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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