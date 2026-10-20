Francoforte: scambi negativi per Jenoptik
(Teleborsa) - Seduta in ribasso per il gruppo tecnologico della fotonica, che mostra un decremento del 3,58%.
La tendenza ad una settimana di Jenoptik è più fiacca rispetto all'andamento del MDAX. Tale cedimento potrebbe innescare opportunità di vendita del titolo da parte del mercato.
Lo status tecnico della società di tecnologie ottiche mostra segnali di peggioramento con area di supporto fissata a 34,77 Euro, mentre al rialzo l'area di resistenza è individuata a 35,37. Per la prossima seduta potremmo assistere ad un nuovo spunto ribassista con target stimato verosimilmente a 34,53.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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