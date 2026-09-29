Iccrea Banca, S&P migliora l’outlook da “stabile” a “positivo”

Premiato il continuo rafforzamento della solidità patrimoniale

(Teleborsa) - L’agenzia di rating S&P Global Ratings ha migliorato l’outlook sul rating a lungo termine di Iccrea Banca “BBB” da stabile a positivo.



Le motivazioni



La revisione al rialzo dell’Outlook riflette principalmente il continuo rafforzamento della solidità patrimoniale del Gruppo. In particolare, S&P prevede che il RAC1 ratio possa mantenersi oltre il 15% nel periodo 2026-2028, grazie alla elevata capacità di generazione di capitale sostenuta dalla buona profittabilità, dall’attenta gestione dei rischi e dalla contenuta distribuzione degli utili.



Il commento del DG Mauro Pastore



“Il miglioramento del giudizio di S&P si aggiunge ai numerosi riconoscimenti positivi ottenuti negli ultimi anni e rappresenta un’ulteriore conferma della solidità del nostro Gruppo e della bontà del percorso intrapreso. Un percorso di crescita disciplinato e responsabile, che ci ha permesso di rafforzare progressivamente i nostri fondamentali, continuando a essere vicini ai territori, alle famiglie e alle imprese”.

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