Banco BPM, S&P incrementa il rating a BBB+. Outlook Positivo

Gestione della posizione patrimoniale, integrazione di Anima e raggiungimento target, le motivazioni

(Teleborsa) - S&P Global Ratings ha alzato il rating emittente (Issuer Credit Rating o ICR) di lungo termine attribuito a Banco BPM da BBB con Outlook Positivo a BBB+, assegnando altresì un Outlook Positivo, e il resolution counterparty rating da BBB+ ad A1. Anche lo stand-alone credit profile (SACP) è stato alzato di un gradino da bbb- a bbb.



Le motivazioni



Il miglioramento per Banco BPM deriva principalmente dai risultati conseguiti dalla Banca nel ripristinare pienamente la propria posizione di capitale risk adjusted assorbendo gli impatti dell’acquisizione di Anima, interamente realizzata per cassa, dal successo dell’integrazione di Anima – che ha rafforzato il posizionamento del Gruppo nel mercato domestico del wealth management e la diversificazione dei ricavi – nonché dal livello di raggiungimento dei propri target strategici.



S&P prevede che il solido franchise e il modello di business ben diversificato di Banco BPM contribuiranno a sostenere la stabilità dei ricavi e la posizione di mercato, nonostante le incertezze economiche.



Contestualmente, il rating ICR di breve termine è stato confermato a A-2. A seguito di tale azione, tutti i rating emittente assegnati dalle varie agenzie che coprono Banco BPM sono ora allineati alla fascia più alta della categoria “BBB”.





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