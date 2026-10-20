USA, vendite case in corso crollano del 7,3% a settembre

Si tratta del livello più basso mai registrato ed è legato al forte rialzo dei tassi sui mutui

(Teleborsa) - Crollano le compravendite di abitazioni negli Stati Uniti, secondo i numeri che emergono dai compromessi per l'acquisto, un indicatore dell'andamento prospettico del mercato immobiliare e dei mutui.



Nel mese di settembre, l'indice pending home sales (vendite case in corso), pubblicato dall'Associazione degli operatori immobiliari (NAR), ha registrato un calo del 7,3% su base mensile, toccando il livello più basso mai registrato, dopo il +0,3% registrato ad agosto. Il dato si confronta con il -0,5% atteso dagli analisti.



Questo risultato negativo è legato al forte rialzo dei tassi sui mutui: le prospettive di un'inflazione elevata, l'aumento del deficit federale e la tenuta dell'economia hanno spinto i rendimenti dei titoli del Tesoro a lungo termine ai massimi dell'ultimo decennio.

Condividi

```