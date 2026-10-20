ISTAT, produzione nelle costruzioni in calo ad agosto: terza flessione consecutiva
L'indice mensile scende del 2,9% e il trimestre giugno-agosto registra una contrazione del 3,2%
(Teleborsa) - Ad agosto 2026 l’indice destagionalizzato della produzione nelle costruzioni registra, rispetto al mese precedente, la terza flessione consecutiva, attestandosi ai livelli più bassi da dicembre 2024. Anche la media del trimestre giugno-agosto risulta in marcata diminuzione (-3,2%).
Lo rileva l'ISTAT sottolineando che su base tendenziale, ad agosto, l’indice corretto per gli effetti di calendario risulta in calo, per il secondo mese consecutivo. Nel complesso dei primi otto mesi di quest’anno si mantiene una crescita moderata nel confronto con lo stesso periodo del 2025.
Produzione nelle costruzioni: tutti i dati di agosto
Nel dettaglio, l'Istituto di statistica stima che nel mese di agosto l’indice destagionalizzato della produzione nelle costruzioni diminuisca del 2,9% rispetto a luglio.
Nella media del trimestre giugno 2026 – agosto 2026 la produzione nelle costruzioni cala del 3,2% nel confronto con il trimestre precedente.
Su base tendenziale, l’indice grezzo registra un incremento del 2,3%, mentre l’indice corretto per gli effetti di calendario mostra una flessione del 2,2% (i giorni lavorativi di calendario sono stati 21 contro i 20 di agosto 2025).
Nella media dei primi otto mesi del 2026, l’indice grezzo aumenta del 2,3%, mentre l’indice corretto per gli effetti di calendario cresce dell’1,2%.
```