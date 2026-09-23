Istat: nel 2024 Italia tra Paesi europei con fecondità più bassa

(Teleborsa) - Con 1,18 figli per donna l’Italia è nel 2024 tra i Paesi europei con la fecondità più bassa e con un calendario delle nascite tardivo (32,6 anni l’età media al parto); tra il 2004 e il 2024 in Italia come nella grande maggioranza dei Paesi dell’Ue27 la fecondità è diminuita, e in tutti è sotto la soglia di rimpiazzo generazionale. Lo rileva Istat sottolineando che Con poche eccezioni, nel triennio 2023-2025 la crescita naturale della popolazione nei Paesi dell’Ue è negativa, mentre i saldi migratori sono positivi



Dal report emerge anche che la riduzione della mortalità e della natalità hanno determinato un progressivo invecchiamento della popolazione.



Al Censimento del 1861 oltre un terzo dei residenti aveva meno di 15 anni e gli ultrasessantacinquenni rappresentavano solo il 4,1%; nel 2024, i più giovani sono scesi a meno del 12% mentre gli anziani costituiscono un quarto dei residenti; contestualmente, tra il 1861 e il 2024 l’età media della popolazione è salita da 24 a 46,9 anni (47,1 a inizio 2026) e la speranza di vita alla nascita da poco meno di 30 anni 3 fino a 83,7. Le donne oggi presentano un vantaggio di sopravvivenza sugli uomini pari a circa quattro anni, dopo essere pervenuto a un valore massimo di circa sette nel 1979.

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