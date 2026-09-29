Istat, prezzi alla produzione industriale ad agosto +2,4% su base mensile

+10,9% annuo. L'energia trascina il rialzo (+34,5% annuo)

(Teleborsa) - Ad agosto 2026 i prezzi alla produzione industriale sono saliti del 2,4% su base mensile, secondo i dati Istat, con un aumento del 3,1% sul mercato interno e dello 0,3% su quello estero. Nel trimestre giugno-agosto rispetto ai tre mesi precedenti l'incremento è del 2,3% (+2,7% interno, +1,1% estero). Su base annua i prezzi salgono del 10,9%, con il mercato interno a +13,5% e quello estero a +3,9%.



Tra i principali raggruppamenti, l'energia guida il rialzo con un +7,6% mensile e un +34,5% su base annua. Seguono, su base annua, i beni intermedi (+5,9%), i beni capitali (+2,4%) e i beni di consumo durevoli (+5,5%), mentre i beni di consumo non durevoli calano dello 0,3%. Al netto dell'energia, i prezzi salgono del 3,2% su base annua.



Sul fronte delle costruzioni, i prezzi degli edifici residenziali e non residenziali restano invariati su base mensile e salgono del 2,9% su base annua; quelli di strade e ferrovie aumentano dell'1,1% mensile e del 5,7% annuo, con le strade e autostrade a +6,4% e ponti e gallerie a +5,7% su base annua. Nel trimestre giugno-agosto, i prezzi degli edifici crescono dell'1,0%, quelli di strade e ferrovie dello 0,6%.



La prossima diffusione è prevista per il 28 ottobre.

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