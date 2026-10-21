Mondo TV France, il 26 ottobre raggruppamento azionario 1 a 10

(Teleborsa) - Mondo TV France , società attiva nella produzione e distribuzione di contenuti animati per la televisione e il web, quotata su Euronext Growth Milan, ha comunicato che il 26 ottobre sarà effettuato il raggruppamento delle 137.902.670 azioni esistenti (ISIN FR0014011ND8, cedola 2) in 13.790.267 azioni di nuova emissione (ISIN FR001401B312, cedola 1), nel rapporto di 1 nuova azione ordinaria ogni 10 azioni ordinarie esistenti. Ad esito del raggruppamento il capitale sociale nominale rimarrà invariato e quindi pari a 4.122.763 euro.



Nell'ultimo anno il titolo Mondo TV France si è polverizzato, arrivando a valere 0,002 euro, per una capitalizzazione di 105 mila euro.



(Foto: © Fred Mantel / 123RF)

Condividi

```