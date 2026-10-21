Nextalia entra in Plastic Legno al fianco della famiglia Sunino: nasce polo del food packaging

(Teleborsa) - Nextalia, per conto del fondo Nextalia Capitale Rilancio (NCR), e Sunino, insieme alla famiglia Sunino, hanno annunciato una partnership strategica per accelerare lo sviluppo di Plastic Legno e costruire un gruppo leader nel packaging rigido per alimenti. La famiglia Sunino resterà azionista e partner industriale strategico, a garanzia della continuità imprenditoriale e del piano di crescita condiviso con Nextalia.



Il progetto prende avvio dalla riorganizzazione del Gruppo Sunino, con la creazione di un perimetro societario autonomo che includerà Plastic Legno e Resaplast, entrambe attive nel food packaging. Nextalia investirà risorse finanziarie, in aumento di capitale, a sostegno dello sviluppo organico e di un piano di acquisizioni per questo perimetro, al fianco della famiglia Sunino, che resterà socio strategico e partner industriale. All'esito dell'operazione, Nextalia deterrà, attraverso un proprio veicolo, il controllo del nuovo gruppo. Non sono stati diffusi i dettagli finanziari dell'operazione.



Plastic Legno produce contenitori primari in plastica rigida destinati principalmente ai comparti lattiero-caseario e dolciario e opera attraverso lo stabilimento di Castellamonte, in Piemonte. Resaplast, anch'essa attiva nel packaging alimentare rigido, opera attraverso lo stabilimento di Conversano, in Puglia. Insieme, le due società servono oltre 100 clienti, tra cui alcuni dei principali gruppi alimentari italiani.



La riorganizzazione prevede la separazione dal perimetro societario di Plastic Legno delle attività e delle partecipazioni del Gruppo Sunino operanti nei settori non-food (come la produzione di articoli promozionali e abbigliamento sportivo), che resteranno di proprietà della famiglia Sunino. Plastic Legno continuerà a operare esclusivamente nel food packaging e, insieme a Resaplast, formerà un gruppo autonomo con governance e management dedicati. Le nuove risorse finanziarie investite da Nextalia, e il conseguente rafforzamento patrimoniale di Plastic Legno, consentiranno di sostenere l'espansione della capacità produttiva, lo sviluppo commerciale e l'innovazione, oltre a un programma di acquisizioni mirate in un mercato ancora fortemente frammentato.



"Investire nella società, al fianco della famiglia Sunino, è pienamente coerente con la missione di Nextalia: sostenere le migliori imprese familiari italiane nei loro percorsi di sviluppo, valorizzandone identità e competenze", ha detto Valentina Pippolo, Chief Investment Officer Equity di Nextalia.

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