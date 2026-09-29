Underdogs Group, round da 20 milioni di euro guidato da Nextalia per M&A in Europa

(Teleborsa) - Underdogs Group, realtà italiana nata per offrire servizi e tecnologie nel campo del Marketing, dell'Advertising e della Data Technology, ha chiuso un round di finanziamento da 20 milioni di euro (equity e debito), guidato da Nextalia Investment Management, per conto del fondo Nextalia Ventures.



Underdogs Group serve oggi più di mille aziende clienti a livello europeo, conta 140 dipendenti e ha superato i 20 milioni di ricavi pro forma con EBITDA positivo, con una previsione di raggiungere i 40 milioni nei prossimi mesi.



La raccolta sosterrà la strategia di M&A del Gruppo in Europa, con un focus su società software e soluzioni DataTech, MarTech e AdTech. L'ingresso di nuove realtà consentirà di sviluppare progetti più integrati, ottimizzare i costi e generare sinergie commerciali, con l'obiettivo di rafforzare la presenza internazionale nei mercati europei strategici.



"Si tratta del primo round per Underdogs Group, una realtà che per diversi anni è cresciuta con costanza contando solo sulle risorse dei propri fondatori e sui risultati ottenuti sul mercato - ha detto Andrea Tommaso d'Aietti, CEO di Underdogs Group - Siamo felici e orgogliosi per questo cambio di passo, che ci dà nuovi strumenti per alimentare il nostro percorso di crescita e costruire, anche attraverso acquisizioni, una piattaforma end-to-end AI-powered per il marketing e l'advertising".



"Underdogs è la testimonianza che un Gruppo di società con competenze verticali e molto specifiche, messe a sistema su una piattaforma tecnologica comune, può diventare il partner di riferimento per le aziende che cercano eccellenza nel marketing - ha commentato Federico Lonoce, Partner e Co-Head di Nextalia Ventures - Siamo felici di poter supportare il Gruppo nella sua crescita e nell'ampliamento delle competenze, in Italia e in Europa".

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