Orientamento rialzista per Knorr-Bremse
(Teleborsa) - Chiusura del 25 settembre
Prepotente rialzo per Knorr-Bremse, parte del MDAX, che archivia la sessione con una salita bruciante dell'1,51% sui valori precedenti.
Operatività odierna:
L'analisi tecnica dei dati segnala un'indicazione di acquisto del titolo ai prezzi correnti fissati a 107,7 Euro, con stop loss posto a quota 103,4, in vista di possibili guadagni nel breve periodo.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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