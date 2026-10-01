Quadro rialzista per Cardinal Health
(Teleborsa) - Chiusura dell'1 ottobre
Andamento piatto per il distributore di prodotti farmaceutici, componente dell'S&P-500, che propone sul finale una variazione percentuale pari a 0%, con un trend di medio periodo impostato al rialzo.
Operatività odierna:
Lo status tecnico di Cardinal Health favorisce la propensione all'acquisto alle quotazioni correnti pari a 222,5 USD con stop loss fissato a quota 55,32 Dollari USA, che crea l'occasione agli investitori di trarne profitto nel breve periodo.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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