Orientamento rialzista per RealReal
(Teleborsa) - Chiusura del 22 settembre
Prepotente rialzo per il leader mondiale nella rivendita di beni di lusso, parte del Nasdaq 100, che archivia la sessione con una salita bruciante del 2,54% sui valori precedenti.
Operatività odierna:
Operativamente, l'azione si presta ad essere comprata al valore attuale visto a 9,9 USD, con stop loss stimato ad un prezzo di 9,27 Dollari USA, con eventualità di guadagno in tempi brevi.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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