Lettura ribassista per Cardinal Health

(Teleborsa) - Chiusura del 22 settembre

Ribasso per il distributore di prodotti farmaceutici , componente dell' S&P-500 , che flette in maniera scomposta, archiviando la sessione con una perdita dell'1,64%, ma che mostra un trend rialzista di medio periodo.





Operatività odierna:

Il quadro operativo implica un'indicazione di acquisto per il titolo, al prezzo corrente visto a 222 USD, con stop loss posto a quota 55,32 Dollari USA e con possibilità di trarre profitto nell'immediato.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)

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