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Francoforte: allunga il passo Gerresheimer

Migliori e peggiori, In breve
Francoforte: allunga il passo Gerresheimer
Ottima performance per la società di packaging, che scambia in rialzo del 7,29%.
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