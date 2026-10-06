Milano 14:29
51.142 +0,64%
Nasdaq 5-ott
31.076 0,00%
Dow Jones 5-ott
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Londra 14:29
10.528 +0,29%
Francoforte 14:29
25.402 +0,58%

Indicazioni rialziste per Packaging Corporation of America

Finanza
Indicazioni rialziste per Packaging Corporation of America
(Teleborsa) - Chiusura del 5 ottobre
Risultato positivo per il produttore di imballaggi, parte dell'S&P-500, che lievita dello 0,34%.


Operatività odierna:
A livello operativo, il titolo presenta un'indicazione di acquisto a prezzi correnti fissati a 229,3 USD, con stop loss individuato a quota 94,69 Dollari USA, in vista di possibili guadagni nel breve periodo.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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