Forte interesse per Packaging Corporation of America

(Teleborsa) - Chiusura del 15 ottobre

Sostanziale invarianza per il produttore di imballaggi , parte dell' S&P-500 , che archivia la seduta con un trascurabile 0% e mostra un trend di medio periodo orientato al rialzo.





Operatività odierna:

Il quadro operativo implica un'indicazione di acquisto per il titolo, al prezzo corrente visto a 230 USD, con stop loss posto a quota 94,69 Dollari USA e con possibilità di trarre profitto nell'immediato.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)

Condividi

```