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Forte interesse per Packaging Corporation of America

Finanza
Forte interesse per Packaging Corporation of America
(Teleborsa) - Chiusura del 15 ottobre
Sostanziale invarianza per il produttore di imballaggi, parte dell'S&P-500, che archivia la seduta con un trascurabile 0% e mostra un trend di medio periodo orientato al rialzo.


Operatività odierna:
Il quadro operativo implica un'indicazione di acquisto per il titolo, al prezzo corrente visto a 230 USD, con stop loss posto a quota 94,69 Dollari USA e con possibilità di trarre profitto nell'immediato.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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