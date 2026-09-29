Indicazioni rialziste per Packaging Corporation of America
(Teleborsa) - Chiusura del 28 settembre
Seduta negativa per il produttore di imballaggi, tra i componenti dell'S&P-500, che chiude le contrattazioni con una perdita dell'1,12%, ma che mostra un trend rialzista di medio periodo.
Operatività odierna:
Le implicazioni tecniche di Packaging Corporation of America presentano una predisposizione degli investitori all'acquisto ai prezzi attuali pari a 234,5 USD, con stop loss individuato in area 94,69 Dollari USA, che favorisce una condizione di guadagno nel breve periodo.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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