Pensioni scuola, domande per 2027 prenderanno il via il 25 settembre

"Pensioni 2027 nel comparto scuola. Domande probabilmente dal 25 settembre al 21 ottobre. Questo ci è stato detto nell'incontro con il MIM. Da confermare con il decreto di prossima uscita". Lo ha fatto sapere il segretario nazionale Anief, Stefano Cavallini. "A questo si aggiunge il fatto che ci è stato assicurato che l'INPS entro l'11 di gennaio procederà con una verifica delle posizioni assicurative, per poi concludere l'accertamento dei requisiti entro il 21 aprile, comunque in tempo utile per le mobilità. Ovviamente questo dipenderà dalle operazioni che porterà avanti l'INPS", ha sottolineato.





"Ilrecepirà la sentenza della Corte Costituzionale relativa ai limiti dei 70 anni, mentre ovviamente sarà confermato il discorso che verranno meno sia Opzione Donna sia Quota 103. Quindi l'unica opzione di anticipo che resterà in piedi sarà l'Ape Sociale", ha spiegato Cavallini."Questo ovviamente aspettando le eventuali. Come sindacato noi informeremo sempre tutto il personale sulle novità relativamente sia alle domande sia alla normativa in essere", ha concluso.