PIL Italia 2026: OCSE rivede stime al rialzo

crescita economica è rimasta resiliente in molte economie, ma prospettive "fortemente collegate alla durata e all'eventuale risoluzione del conflitto in Mo"

(Teleborsa) - L'Ocse ha rivisto al rialzo la previsione di crescita economica dell'Italia di quest'anno. In un aggiornamento di interim, l'organizzazione parigina indica un + 0,9% del Pil, in accelerazione dal più 0,5% del 2025 e 0,4 punti percentuali superiore alle previsioni dello scorso giugno. Per il 2027 è invece confermata una crescita limitata allo 0,6%.



Sulla crescita economica globale ha alzato di 0,1 punti la stima di quest'anno, al più 3% e limato nella stessa misura quella del 2027 al più 2,9%. L'Ocse ha anche alzato di 0,2 pnti la stima sulla crescita dell'aggregato complessivo dei paesi che adottano l'euro, al più 1% su quest'anno mentre all'opposto ha limato, sempre di 0,2 punti, quella sul 2027 sempre al più 1%. In questo ambito ha tagliato di 0 3 punti la crescita prevista quest'anno in Francia al più 0,4% e di 0,1 punti quella sul 2027 al più 0,7%. Per la Germania ha a sua volta alzato di 0,4 punti la stima su quest'anno, al più 1,1%, e confermato quella sul 2027 al più 1,1%. Per gli Stati Uniti l'Ocse ha alzato di 0,2 la stima di crescita di quest'anno, al più 2 2%, e di 0,3 punti quella sul prossimo al più 2,1%. Per la Cina ha confermato l'attesa di crescita di quest'anno al 4,5% e limato di 0,1 punti quella sul 2027



Confermata la previsione di inflazione al 3% sull'insieme di quest'anno per l'Italia, mentre ha alzato di 0,4 punti quella sul 2027 al +2,6%



Riviste al rialzo le previsioni sull'inflazione media nell'insieme dell'area euro, indicandola ora al 3% quest'anno, 0,2 punti percentuali in più rispetto alle previsioni di giugno. Alzata di 0,5 punti la previsione 2027 al più 2,9%. Livelli superiori all'obiettivo della Bce





L'Ocse sottolinea anche che i tassi di interesse di mercato sono saliti ai massimi da 15 anni sui titoli obbligazionari a lungo termine di molte economie, con crescenti preoccupazioni sulla sostenibilità dei bilanci nel lungo periodo e massicce emissioni di bond da parte delle imprese legate all'intelligenza artificiale. Tuttavia, segnala l'ente parigino, le condizioni finanziarie complessive sono rimaste favorevoli, a riflesso di quotazioni elevate dei titoli azionari e miglioramenti dell'accesso al credito.



La crescita economica si è moderata nella prima metà dell'anno "ma è rimasta resiliente in molte economie, nonostante l'impatto negativo del conflitto in Medioriente. Le prospettive dell'economia restano fortemente collegate alla durata e all'eventuale risoluzione del conflitto". I prezzi dell'energia sono tornati a salire con gli episodi che hanno compromesso le forniture dal Golfo, si legge, e stanno esercitando pressioni al rialzo sui carburanti. Anche alcune materie prime agricole sono rincarate notevolmente, in parte a causa di problemi sulle forniture. I continui cambiamenti sulle politiche commerciali, dice l'Ocse, sia in merito ai tassi, sia in merito alle restrizioni, aggiungono incertezza e possono contribuire a creare problemi nelle catene di approvvigionamento.



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