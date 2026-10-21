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Prezzi consumo Regno Unito (YoY) in settembre
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21 ottobre 2026 - 08.15
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Prezzi consumo in settembre su base annuale (YoY) +3,5%
, in aumento rispetto al precedente +3,1% (la previsione era +3,4%).
(Foto: © Chris Dorney / 123RF)
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