Appuntamenti macroeconomici del 21 ottobre 2026
I principali numeri dell'economia mondiale, con i dati puntuali e i valori attesi dagli analisti
(Teleborsa) -
Mercoledì 21/10/2026
01:50 Giappone: Bilancia commerciale (atteso -181 Mld ¥; preced. -1.111,9 Mld ¥)
08:00 Regno Unito: Prezzi produzione, mensile (atteso 0,7%; preced. 0,7%)
08:00 Regno Unito: Prezzi produzione, annuale (preced. 3,7%)
08:00 Regno Unito: Prezzi consumo, annuale (atteso 3,4%; preced. 3,1%)
08:00 Regno Unito: Prezzi consumo, mensile (atteso 0,3%; preced. 0,5%)
13:00 USA: Richieste mutui, settimanale (preced. -2,7%)
16:30 USA: Scorte petrolio, settimanale (atteso -300K barili; preced. -8,56 Mln barili)
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