Milano 20-ott
49.071 0,00%
Nasdaq 20-ott
29.490 -0,13%
Dow Jones 20-ott
52.496 +1,02%
Londra 20-ott
10.733 0,00%
Francoforte 20-ott
25.304 0,00%

Regno Unito, Prezzi consumo (MoM) in settembre

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Regno Unito, Prezzi consumo (MoM) in settembre
Regno Unito, Prezzi consumo in settembre su base mensile (MoM) +0,4%, in calo rispetto al precedente +0,5% (la previsione era +0,3%).
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