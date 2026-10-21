Titoli oil in rialzo con il petrolio, tensioni nello Stretto di Hormuz
(Teleborsa) - Acquisti sui titoli petroliferi a Piazza Affari, con Eni (+1,4%) e Saipem (+1,3%), mentre Tenaris limita la salita allo 0,2%, sostenuti dal rialzo delle quotazioni del greggio.
Il Brent avanza dell'1,1% a 110,4 dollari al barile, mentre il WTI scambia a 98,6 dollari (+0,8%).
A spingere i prezzi contribuiscono le tensioni nello Stretto di Hormuz, dove i nuovi attacchi alle navi alimentano i timori per la sicurezza dei trasporti e la continuità delle forniture. Il mercato resta quindi attento agli sviluppi nell’area, strategica per il commercio mondiale di petrolio.
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