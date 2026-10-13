Safety21 e Displaid annunciano partnership strategica

per il monitoraggio intelligente delle infrastrutture stradali

(Teleborsa) - Safety21 e Displaid annunciano una partnership strategica per il mercato italiano.



La collaborazione consentirà di integrare i dati strutturali rilevati dalle soluzioni Displaid all’interno dell’ecosistema TitanO® di Safety21, la piattaforma SaaS di riferimento per la sicurezza stradale, l’enforcement e la smart mobility. Un’integrazione che amplia ulteriormente la capacità della piattaforma di supportare enti e amministrazioni nella gestione evoluta del territorio e delle infrastrutture.



“La partnership con Displaid rappresenta un ulteriore passo nel percorso di innovazione di Safety21 verso una mobilità sempre più sicura e connessa. Integrare in modo continuativo i dati sullo stato delle infrastrutture all’interno del nostro ecosistema Cloud TitanO per il controllo di strade e flussi veicolari significa rafforzare la capacità di supportare la Pubblica Amministrazione nel monitoraggio del territorio. Grazie alla valorizzazione dei dati, questo supporto non sarà soltanto digitale, ma sempre più intelligente e orientato alla prevenzione", sottolinea Gianluca Longo, CEO del Gruppo Safety21



“Con Safety21 condividiamo una visione: impiegare tecnologia IoT, AI e algoritmi, per rendere le infrastrutture più sicure ed efficienti. Questa collaborazione permette di unire due approcci complementari per generare un impatto concreto: l’innovazione tecnica, supportata da basi scientifiche, e una presenza consolidata sul territorio", dichiara Lorenzo Benedetti, CEO di Displaid



(Foto: Roman Logov on Unsplash)

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