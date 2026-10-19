UniCredit rinnova l’intesa con le Associazioni dei Consumatori

(Teleborsa) - UniCredit e i vertici di 14 Associazioni dei Consumatori di rilevanza nazionale hanno siglato oggi a Roma il rinnovo dell’accordo di collaborazione "Noi&UniCredit", ribadendo l’impegno condiviso a promuovere un dialogo aperto e costruttivo volto a rafforzare la tutela dei consumatori e la soddisfazione della clientela.



Le Associazioni firmatarie dell’accordo sono: Federazione ACP APS AIACE SDC, Adiconsum, Adoc, Assoutenti, Casa del Consumatore, Cittadinanzattiva, Codacons, Confconsumatori, Federconsumatori, Lega Consumatori, Movimento Consumatori, Movimento Difesa del Cittadino, U.Di.Con e Unione Nazionale Consumatori.



"La collaborazione con le Associazioni dei Consumatori rappresenta un elemento centrale del nostro impegno verso i clienti - ha dichiarato Annalisa Areni, Head of Client Strategies Italy di UniCredit - Attraverso il rinnovo di questa intesa, proseguiamo un percorso di collaborazione volto a promuovere educazione finanziaria e digitale, prevenzione delle frodi e utilizzo responsabile dei servizi bancari.



In un contesto caratterizzato da una crescente diffusione dei canali digitali, riteniamo fondamentale accompagnare l'innovazione con iniziative concrete di informazione e sensibilizzazione, affinché le persone possano coglierne appieno le opportunità in modo sicuro e responsabile. Digitalizzazione ed educazione devono procedere di pari passo: solo attraverso una maggiore consapevolezza è possibile rafforzare la fiducia, favorire un utilizzo sempre più inclusivo dei servizi e contribuire a costruire una cultura della sicurezza digitale diffusa".



Avviata nel 2005, la partnership Noi&UniCredit ha affrontato nell'ultimo anno temi di grande attualità, tra cui la sicurezza digitale e la prevenzione delle truffe online, fenomeni sempre più diffusi e sofisticati.



Secondo la Banca d'Italia, le frodi da manipolazione del pagatore possono rappresentare oltre il 70% del valore delle frodi nei bonifici. Il tema assume particolare rilevanza in un contesto di crescente digitalizzazione dei servizi bancari: tra il 2022 e il 2026 la base dei clienti digitali di UniCredit è cresciuta mediamente del 4,9% all'anno, raggiungendo 4,6 milioni di clienti attivi, mentre gli utenti mobile hanno superato i 4,1 milioni.



Per accrescere la consapevolezza dei cittadini e fornire strumenti concreti di prevenzione, UniCredit e le Associazioni partner hanno realizzato incontri sul territorio, webinar, video, podcast, infografiche e guide pratiche dedicate alla sicurezza digitale. L'obiettivo è accompagnare clienti e consumatori in un utilizzo sempre più consapevole dei servizi bancari digitali, coniugando innovazione, protezione e qualità della relazione.

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