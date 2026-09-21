Wall Street, titoli legati alla Groenlandia volano dopo accordo Trump-Danimarca sulla sicurezza

(Teleborsa) - L'accordo raggiunto tra Stati Uniti e Danimarca sulle misure di sicurezza nel territorio artico ha fatto scattare le azioni delle società quotate negli USA con interessi in Groenlandia.



A Wall Street nelle contrattazioni pre-marcato di lunedì Greenland Energy è salita oltre il 150%, Greenland Mines ha guadagnato oltre lil 70% e Critical Metals quasi il 30%.



L'accordo, la cui firma è prevista questa settimana a margine dell'Assemblea Generale delle Nazioni Unite, sancisce un'intesa tra Stati Uniti, Danimarca e Groenlandia per sviluppare una significativa presenza militare nel territorio, impedendo al contempo agli avversari di Washington di costruirvi proprie basi.



L'intesa giunge dopo mesi di minacce da parte di Trump di annettere il territorio danese autonomo; il presidente ha infatti più volte ribadito che la Groenlandia è fondamentale per la sicurezza nazionale degli Stati Uniti.

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