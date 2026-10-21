United Airlines, deludono conti e previsioni con aumento prezzo del carburante

(Teleborsa) - United Airlines ha annunciato risultati e previsioni che hanno deluso le aspettative degli analisti. In particolare, la compagnia aerea ha riportato utili rettificati per azione pari a 2,54 dollari nel terzo trimestre, inferiori ai 2,61 dollari previsti dal consensus e vicini al limite inferiore della propria guidance.



Il fatturato è aumentato del 17,4% a 17,88 miliardi di dollari, leggermente al di sotto delle stima degli esperti di Wall Street.



Il titolo ha ceduto poco più dell'1% nell'after-hours di Wall Street.



Le previsioni

United Airlines prevede utili rettificati per il quarto trimestre compresi tra 50 centesimi e 1,50 dollari per azione, al di sotto degli 1,88 dollari stimati in media dagli analisti, dopo che le spese per il carburante sono aumentate del 61,6% a 4,84 miliardi di dollari nel trimestre precedente. Le previsioni si basano sull'ipotesi che i prezzi del carburante saliranno a 4,80 dollari al gallone, rispetto a una media di 3,90 dollari nel terzo trimestre.



Le parole dell'AD

"I nostri dipendenti hanno saputo affrontare le sfide di un contesto in continua evoluzione e i risultati ottenuti dimostrano quanto sia vincente puntare a creare una compagnia aerea che goda della fedeltà dei propri clienti", ha dichiarato Scott Kirby, CEO di United.



"Stiamo conquistando nuovi clienti fedeli a lungo termine: molti scelgono United inizialmente per Starlink, ma poi restano grazie alla nostra app – leader nel settore –, all'eccellente servizio, alla qualità dell'offerta a bordo e alla tecnologia", ha affermato Kirby. "Questi vantaggi rimarranno tali anche quando il Wi-Fi veloce in orbita terrestre bassa, che offriamo oggi, diventerà lo standard del settore. Per allora, United sarà già proiettata verso la successiva innovazione, continuando a consolidare il proprio primato nel rapporto con i clienti".

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