Carnival migliora le previsioni sugli utili annuali grazie alla forte domanda

(Teleborsa) - Carnival , il più grande operatore al mondo nel settore delle crociere, ha chiuso il terzo trimestre con un utile netto record di 1,9 miliardi di dollari, con un utile netto rettificato di 2 miliardi di dollari, oltre che ricavi e rendimenti netti (a cambi costanti) ai massimi storici, a dimostrazione della continua forza della domanda.



L'utile per azione (EPS) è stato di 1,40 dollari; l'EPS rettificato di 1,43 dollari, in linea con l'anno precedente nonostante un impatto netto negativo di 0,10 dollari (131 milioni di dollari) dovuto ai prezzi del carburante e ai tassi di cambio. L'EBITDA rettificato è stato di 3 miliardi di dollari, in linea con il massimo storico dell'anno precedente e superiore di 110 milioni di dollari rispetto alle previsioni di giugno.



"Abbiamo registrato un altro trimestre da record sia in termini di ricavi che di risultati di fondo, grazie a una domanda in accelerazione e a una disciplina dei costi ancora più rigorosa che hanno portato a risultati superiori alle nostre aspettative - ha dichiarato il CEO Josh Weinstein - Questa performance conferma la traiettoria di fondo della nostra attività e la costanza nella nostra esecuzione commerciale, come dimostrato dalla nostra comprovata capacità di generare una crescita costante e di alta qualità dei rendimenti per nave".



"Le nostre compagnie di crociera e le nostre destinazioni di livello mondiale, le esperienze eccezionali offerte agli ospiti dal miglior team del settore viaggi e tempo libero, e una maggiore capacità di generare domanda a fronte di una crescita della capacità volutamente controllata, ci pongono nella condizione ideale per continuare a generare rendimenti più elevati - ha aggiunto - Allo stesso tempo, stiamo valorizzando il nostro flusso di cassa, sempre più solido, reinvestendo nell'attività e restituendo al contempo maggiore capitale agli azionisti".



Per l'intero 2026, la società prevede ora un miglioramento operativo di oltre 150 milioni di dollari nell'utile netto rettificato rispetto alle previsioni di giugno, trainato da miglioramenti nei rendimenti netti, nei costi di crociera rettificati (escluso il carburante) per ALBD e nel consumo di carburante per ALBD, compensando così l'impatto di 150 milioni di dollari derivante dall'aumento dei prezzi del carburante.

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