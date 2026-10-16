Aeroporti di Bari e Brindisi, rientrata l'allerta carburante

(Teleborsa) - Sono stati cancellati dalle 17 di oggi i NOTAM (Notice to Airmen, gli avvisi destinati agli operatori del trasporto aereo) emessi il 13 ottobre per gli aeroporti di Bari e Brindisi. Gli avvisi riguardavano la disponibilità di carburante. Ne dà notizia Aeroporti di Puglia, spiegando che la decisione è arrivata con il venir meno delle criticità nell'approvvigionamento.



I NOTAM erano stati emessi lunedì scorso a seguito della manifestazione dei lavoratori dell'ex Ilva di Taranto, che aveva coinvolto anche la raffineria Eni . La protesta, aveva spiegato allora la società, rischiava di creare criticità nella fornitura di carburante per gli aeromobili negli scali di Bari, Brindisi, Foggia e Grottaglie. Gli avvisi, con effetto immediato, servivano a informare tempestivamente compagnie aeree e operatori delle possibili limitazioni.



Secondo la società di gestione, la cancellazione segna il ritorno alla regolare operatività legata alla disponibilità di carburante. Aeroporti di Puglia sottolinea comunque che negli ultimi giorni le attività aeroportuali si sono svolte regolarmente e senza alcuna criticità, garantendo la continuità operativa degli scali.

Condividi

```