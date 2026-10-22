Aeroporto di Firenze, il TAR rinvia ad aprile 2027. Toscana Aeroporti: l'iter va avanti

(Teleborsa) - Nonostante il rinvio dell'udienza del TAR della Toscana al 22 aprile 2027, Toscana Aeroporti rimane "fermamente convinta della validità" del progetto Masterplan 2035 che "proseguirà l'iter di approvazione secondo quanto previsto dalla normativa". Lo si legge in una nota dopo il rinvio dell'udienza per i ricorsi contro il decreto VIA/VAS del ministero per l'Ambiente e la Sicurezza energetica che ha dato il via libera al masterplan per il potenziamento dell'aeroporto di Firenze, in nome di questioni di natura processuale.



Dopo aver già completato positivamente la procedura VIA/VAS, il prossimo passo è la trasmissione alla Commissione europea dell'Informativa prevista dalla Direttiva Habitat e l'istituzione dell'Osservatorio Ambientale, sottolinea la società. Una volta completato questo passaggio verrà avviato l'ultimo step autorizzativo rappresentato dalla Conferenza dei Servizi, chiamata a esprimere il parere finale degli enti coinvolti e ad accertare la conformità urbanistica del progetto.

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