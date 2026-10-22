American Airlines prevede ora una perdita nel 2026 a causa dei costi del carburante

(Teleborsa) - American Airlines , colosso statunitense dell'aviazione, ha chiuso il terzo trimestre 2026 con ricavi totali pari a 16,3 miliardi di dollari, con un incremento del 19,3% su base annua, un valore superiore al limite massimo della guidance precedentemente annunciata. Le spese per il carburante nel trimestre sono state in crescita di 1,9 miliardi di dollari, pari a un incremento del 67,5% rispetto all'anno precedente. La perdita netta è di 269 milioni di dollari, ovvero 0,41 dollari per azione, mentre su base rettificata è di 182 milioni di dollari, ovvero 0,28 dollari per azione. Tale valore risulta inferiore di soli 71 milioni di dollari rispetto al terzo trimestre 2025, nonostante l'aumento di 1,9 miliardi di dollari nelle spese per il carburante.



"American ha registrato ricavi record nel terzo trimestre e la più forte crescita su base annua che io abbia mai visto nella mia carriera, trainata in particolare dalle performance del segmento premium - ha dichiarato Robert Isom, CEO di American Airlines - Gli investimenti che stiamo effettuando sui quattro pilastri della nostra strategia commerciale stanno dando i loro frutti; prevediamo un ulteriore trimestre di crescita record dei ricavi a chiusura dell'anno. Sebbene i prezzi del carburante, elevati come raramente accaduto in passato, abbiano inciso in modo significativo sui nostri risultati finanziari, il nostro obiettivo resta quello di ripristinare la redditività e costruire una compagnia più solida a lungo termine".



Nel quarto trimestre, l'azienda prevede una costante solidità dei ricavi, con una crescita su base annua compresa tra il 19,5% e il 22,5%. Sulla base della curva dei prezzi futuri del carburante al 19 ottobre, American stima un costo medio del carburante di circa 4,70 dollari al gallone, quasi il doppio rispetto al prezzo pagato nel quarto trimestre del 2025. A tale prezzo, si prevede che la spesa per il carburante aumenterà di circa 2,8 miliardi di dollari rispetto al quarto trimestre del 2025.



Per l'intero anno American Airlines prevede ora una perdita rettificata compresa tra 1,00 e 1,60 dollari per azione, rispetto alla precedente previsione che andava da un utile di 65 centesimi a una perdita di 65 centesimi per azione.

Condividi

```