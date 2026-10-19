Milano 17:35
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Nasdaq 20:10
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Dow Jones 20:10
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Londra 17:35
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Francoforte 17:35
25.320 -1,18%

Londra: movimento negativo per Anglo American

Migliori e peggiori, In breve
Londra: movimento negativo per Anglo American
Pressione sulla società mineraria, che tratta con una perdita del 3,78%.
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