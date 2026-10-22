Milano 9:16
48.964 -1,37%
Nasdaq 21-ott
29.823 +1,13%
Dow Jones 21-ott
52.856 +0,69%
Londra 9:16
10.684 -0,64%
25.405 -0,93%

Analisi Tecnica: indice CAC-40 del 21/10/2026

Finanza
Analisi Tecnica: indice CAC-40 del 21/10/2026
(Teleborsa) - Chiusura del 21 ottobre

Bene l'indice principale della Borsa di Parigi, con un rialzo dell'1,06%.

Tecnicamente la situazione di medio periodo è negativa, mentre segnali rialzisti si intravedono nel breve periodo, grazie alla tenuta dell'area di supporto individuata a quota 7.854,5. Lo spunto positivo di breve è indicativo di un cambiamento del trend verso uno scenario rialzista, con la curva che potrebbe spingersi verso l'importante area di resistenza stimata a quota 7.972,8. A livello operativo, lo scenario più appropriato potrebbe essere una ripresa rialzista del titolo, con area di resistenza individuata a 8.091.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
Condividi
```