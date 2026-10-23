Analisi Tecnica: indice CAC-40 del 22/10/2026

(Teleborsa) - Chiusura del 22 ottobre
Composto ribasso per l'indice principale della Borsa di Parigi in flessione dell'1,39% sui valori precedenti.
Lo scenario tecnico del CAC 40 mostra un ampliamento della trendline discendente al test del supporto 7.762,8 con area di resistenza individuata a quota 7.908,2. La figura ribassista suggerisce la probabilità di testare nuovi bottom identificabili in area 7.714,3.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)