Milano 22-ott
48.384 0,00%
Nasdaq 22-ott
28.959 -2,90%
Dow Jones 22-ott
52.868 +0,02%
Londra 22-ott
10.725 0,00%
Francoforte 22-ott
25.372 0,00%

Analisi Tecnica: indice CAC-40 del 22/10/2026

Finanza
Analisi Tecnica: indice CAC-40 del 22/10/2026
(Teleborsa) - Chiusura del 22 ottobre

Composto ribasso per l'indice principale della Borsa di Parigi in flessione dell'1,39% sui valori precedenti.

Lo scenario tecnico del CAC 40 mostra un ampliamento della trendline discendente al test del supporto 7.762,8 con area di resistenza individuata a quota 7.908,2. La figura ribassista suggerisce la probabilità di testare nuovi bottom identificabili in area 7.714,3.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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