In flessione il comparto utility in Italia (-0,97%)
(Teleborsa) - Giornata in scivolata per il settore utility italiano, che si muove peggio dell'andamento sulla parità dell'indice Utilities dell'Area Euro.
Il FTSE Italia Utilities ha chiuso a quota 47.694,9, in diminuzione dello 0,97% rispetto alla chiusura precedente. Sui livelli della vigilia invece l'indice EURO STOXX Utilities che si ferma a quota 552.
Tra le azioni italiane a grande capitalizzazione del comparto utility, ribasso per Italgas, che chiude la seduta con una flessione del 2,02%.
Andamento annoiato per Hera, che chiude la sessione in ribasso dell'1,02%.
Tra le azioni del Ftse MidCap, seduta in ribasso per ERG, che porta a casa un decremento dell'1,76%.
Giornata incolore per Alerion Clean Power, che chiude la giornata dell'1 ottobre con una variazione percentuale negativa dell'1,45% rispetto alla seduta precedente.
Performance infelice per Ascopiave, che chiude la giornata dell'1 ottobre con una variazione percentuale negativa dello 0,94% rispetto alla seduta precedente.
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