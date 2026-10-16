Borse europee positive sul finir di settimana ma resta la cautela su inflazione ed energia

Attesa per trimestrali e banche centrali

(Teleborsa) - Seduta positiva per le Borse europee, Piazza Affari compresa, sostenute dall'allentamento delle tensioni sui mercati obbligazionari e da una maggiore fiducia sulle prospettive dei tassi, mentre l'attenzione resta rivolta alle prossime indicazioni delle banche centrali e alle trimestrali in uscita.



Sul fronte macroeconomico, in Eurozona la lettura definitiva dell'inflazione di settembre ha confermato l'aumento di +3,8% a/a per l'indice headline e di +2,5% per quello core; è stata confermata anche l'accelerazione a +3,2% dei prezzi dei servizi guidati dai pacchetti turistici; sempre in Eurozona, ad agosto il saldo della bilancia commerciale è peggiorato a -6,8 miliardi di euro da +1,4 miliardi di euro. In Italia, l'inflazione armonizzata finale ha mostrato un'inflazione di +4,2%, più elevata di un decimo. Negli Stati Uniti, a settembre l'indicatore dei prezzi all'import è salito di +1,1% m/m (oltre +1% atteso), trainato principalmente da petrolio e raffinati (+4,6% e +4,8% rispettivamente).



Seduta in lieve rialzo per l' euro / dollaro USA , che avanza a quota 1,126. Lieve aumento dell' oro , che sale a 4.189,2 dollari l'oncia. Prevale la cautela sul mercato petrolifero, con il petrolio (Light Sweet Crude Oil) che continua la seduta con un leggero calo dello 0,30%. Lieve calo dello spread , che scende a +106 punti base, mentre il rendimento del BTP a 10 anni si attesta al 4,49%.



Tra i mercati del Vecchio Continente buoni spunti su Francoforte , che mostra un ampio vantaggio dell'1,16%, sostanzialmente tonico Londra , che registra una plusvalenza dello 0,33%, e guadagno moderato per Parigi , che avanza dello 0,42%.



Seduta positiva per il listino milanese, che mostra un guadagno dello 0,73% sul FTSE MIB ; sulla stessa linea, in rialzo il FTSE Italia All-Share , che aumenta rispetto alla vigilia arrivando a 52.359 punti. Positivo il FTSE Italia Mid Cap (+1,2%); sulla stessa tendenza, in denaro il FTSE Italia Star (+1,08%).



Tra le migliori Blue Chip di Piazza Affari, brilla Brunello Cucinelli , con un forte incremento (+5,47%). Ottima performance per Leonardo , che registra un progresso del 3,94%. Ben impostata Saipem , che mostra un incremento del 3,49%. Tonica Fincantieri che evidenzia un bel vantaggio del 3,43%.



I più forti ribassi, invece, si verificano su Technoprobe , che continua la seduta con -4,72%. Moncler scende dell'1,87%. Tentenna Banco BPM , che cede l'1,43%. Sostanzialmente debole STMicroelectronics , che registra una flessione dello 0,85%.



Tra i protagonisti del FTSE MidCap, Alerion Clean Power (+5,89%), De' Longhi (+4,64%), BFF Bank (+4,05%) e Garofalo Health Care (+3,86%).



Le peggiori performance, invece, si registrano su D'Amico , che ottiene -4,12%. Calo deciso per GVS , che segna un -2,29%. Sotto pressione Danieli , con un forte ribasso dell'1,93%. Soffre Revo Insurance , che evidenzia una perdita dell'1,86%.

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