Il comparto utility in Italia procede in negativo (-1,73%)
(Teleborsa) - Segno meno per il settore utility italiano a dispetto dell'andamento tonico evidenziato dall'indice Utilities dell'Area Euro.
Il FTSE Italia Utilities ha chiuso a quota 47.962,6 in calo di 846,3 punti rispetto alla chiusura precedente. Intanto l'indice EURO STOXX Utilities chiude in positivo a 554, dopo aver avviato la seduta a 553.
Nel listino principale, contenuto ribasso per Hera, che archivia la sessione in flessione dello 0,96%.
Lieve ribasso per Italgas, che chiude in flessione dello 0,67%.
Tra le mid-cap italiane, chiusura negativa per ERG, con un ribasso dell'1,94%.
Andamento annoiato per Acea, che chiude la sessione in ribasso dell'1,34%.
Giornata incolore per Alerion Clean Power, che chiude la giornata del 28 settembre con una variazione percentuale negativa dello 0,99% rispetto alla seduta precedente.
```