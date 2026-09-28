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Il comparto utility in Italia procede in negativo (-1,73%)

Finanza, Indici settoriali
Il comparto utility in Italia procede in negativo (-1,73%)
(Teleborsa) - Segno meno per il settore utility italiano a dispetto dell'andamento tonico evidenziato dall'indice Utilities dell'Area Euro.

Il FTSE Italia Utilities ha chiuso a quota 47.962,6 in calo di 846,3 punti rispetto alla chiusura precedente. Intanto l'indice EURO STOXX Utilities chiude in positivo a 554, dopo aver avviato la seduta a 553.

Nel listino principale, contenuto ribasso per Hera, che archivia la sessione in flessione dello 0,96%.

Lieve ribasso per Italgas, che chiude in flessione dello 0,67%.

Tra le mid-cap italiane, chiusura negativa per ERG, con un ribasso dell'1,94%.

Andamento annoiato per Acea, che chiude la sessione in ribasso dell'1,34%.

Giornata incolore per Alerion Clean Power, che chiude la giornata del 28 settembre con una variazione percentuale negativa dello 0,99% rispetto alla seduta precedente.
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