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Autotrasporto, vertice a Palazzo Chigi: oggi in Cdm le misure per camion e agricoltura

La protesta continua: le forze dell'ordine hanno scortato circa 500 autotrasportatori. L'appello di Bari e Napoli: anticipare il confronto del 27 ottobre.

Economia
Autotrasporto, vertice a Palazzo Chigi: oggi in Cdm le misure per camion e agricoltura
(Teleborsa) - Il governo porta oggi in Consiglio dei ministri i provvedimenti sull'autotrasporto e un pacchetto per l'agricoltura. Lo si apprende dalla riunione di ieri sera a Palazzo Chigi, presieduta da Giorgia Meloni con i vicepremier Antonio Tajani e Matteo Salvini, i ministri Matteo Piantedosi (Interno) e Francesco Lollobrigida (Agricoltura), il viceministro Edoardo Rixi e i sottosegretari Alfredo Mantovano e Giovanbattista Fazzolari.

Le misure

Per l'autotrasporto si è discusso degli esiti del confronto di martedì con le associazioni e dell'"immediata operatività dei provvedimenti". Il testo non ne indica il contenuto: gli impegni già annunciati dal governo valgono oltre 1 miliardo, tra 434,8 milioni per il caro gasolio, circa 590 per il rinnovo dei mezzi e 102,5 aggiuntivi. Rixi aveva parlato di un decreto legge. L'esecutivo, si legge, è al lavoro anche su "un pacchetto di norme e iniziative concrete" per il comparto agricolo, a cui lavora Lollobrigida, che ha anticipato interventi da illustrare "quando li avremo approvati".

Il Viminale

Piantedosi ha riferito dei contatti con i prefetti dei territori interessati dai blocchi. Il Viminale lavora per "decongestionare la viabilità e garantire la continuità dei rifornimenti", in particolare le merci di prima necessità: distribuzione alimentare e consegna dei farmaci. Le forze dell'ordine hanno scortato circa 500 autotrasportatori, servizio garantito a chiunque lo chieda. Secondo fonti del ministero sono 1.339 le persone identificate, 71 le denunciate e 242 le sanzionate, soprattutto in Campania. Nel casertano la Polizia ha rimosso i blocchi vicino alle autostrade, ma raccoglie segnalazioni di aggressioni e pneumatici forati a Teano e San Nicola la Strada; un presidio si sposterebbe verso Pontecagnano.

Governo e protesta

"Il Governo ribadisce la ferma volontà di garantire i diritti di tutti e di combattere ogni condotta delinquenziale e criminale". Per fonti di Palazzo Chigi il proseguire delle proteste, nonostante l'accordo, evidenzia una situazione "più complessa": "È necessario distinguere nettamente le legittime rivendicazioni dai comportamenti di chi intende proseguire con i blocchi". Lollobrigida ha invitato a guardare "i curriculum dei leader della protesta, anche qualche casellario giudiziario".

Il fronte dei trasportatori è diviso: in Sicilia l'Aias ha deciso di proseguire "a oltranza", mentre il Cts aveva revocato il fermo. Fedralog annuncia lo stop fino al 27 ottobre. I sindaci di Bari e Napoli chiedono di anticipare quel confronto: "Rischiamo città paralizzate e sommerse dai rifiuti". Intanto la raccolta rifiuti è sospesa a Melito e Villaricca, e la Federico II è in didattica online.
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