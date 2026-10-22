Autotrasporto, vertice a Palazzo Chigi: oggi in Cdm le misure per camion e agricoltura

(Teleborsa) - Il governo porta oggi in Consiglio dei ministri
i provvedimenti
sull'autotrasporto
e un pacchetto per l'agricoltura
. Lo si apprende dalla riunione di ieri sera a Palazzo Chigi, presieduta da Giorgia Meloni
con i vicepremier Antonio Tajani
e Matteo Salvini
, i ministri Matteo Piantedosi
(Interno) e Francesco Lollobrigida
(Agricoltura), il viceministro Edoardo Rixi
e i sottosegretari Alfredo Mantovano
e Giovanbattista Fazzolari
.Le misure
Per l'autotrasporto si è discusso degli esiti del confronto di martedì con le associazioni e dell'"immediata operatività dei provvedimenti". Il testo non ne indica il contenuto: gli impegni già annunciati
dal governo valgono oltre 1 miliardo
, tra 434,8 milioni per il caro gasolio, circa 590 per il rinnovo dei mezzi e 102,5 aggiuntivi. Rixi aveva parlato di un decreto legge. L'esecutivo, si legge, è al lavoro anche su "un pacchetto di norme e iniziative concrete
" per il comparto agricolo, a cui lavora Lollobrigida, che ha anticipato interventi da illustrare "quando li avremo approvati".Il Viminale
Piantedosi ha riferito dei contatti con i prefetti
dei territori interessati dai blocchi. Il Viminale lavora per "decongestionare la viabilità e garantire la continuità dei rifornimenti", in particolare le merci di prima necessità: distribuzione alimentare e consegna dei farmaci. Le forze dell'ordine hanno scortato circa 500 autotrasportatori
, servizio garantito a chiunque lo chieda. Secondo fonti del ministero sono 1.339 le persone identificate, 71 le denunciate e 242 le sanzionate, soprattutto in Campania
. Nel casertano la Polizia ha rimosso i blocchi vicino alle autostrade, ma raccoglie segnalazioni di aggressioni e pneumatici forati a Teano e San Nicola la Strada; un presidio si sposterebbe verso Pontecagnano.Governo e protesta
"Il Governo ribadisce la ferma volontà di garantire i diritti di tutti e di combattere ogni condotta delinquenziale e criminale
". Per fonti di Palazzo Chigi il proseguire delle proteste, nonostante l'accordo, evidenzia una situazione "più complessa": "È necessario distinguere nettamente le legittime rivendicazioni dai comportamenti di chi intende proseguire con i blocchi
". Lollobrigida ha invitato a guardare "i curriculum dei leader della protesta, anche qualche casellario giudiziario".
Il fronte dei trasportatori è diviso
: in Sicilia l'Aias ha deciso di proseguire "a oltranza", mentre il Cts aveva revocato il fermo. Fedralog annuncia lo stop fino al 27 ottobre
. I sindaci di Bari e Napoli
chiedono di anticipare quel confronto: "Rischiamo città paralizzate e sommerse dai rifiuti". Intanto la raccolta rifiuti è sospesa a Melito e Villaricca, e la Federico II è in didattica online.