Bestbe Holding, lettera d'intenti da ECONYX per l'acquisto del 95% di WATFOOD

Un gruppo industriale integrato nella gestione dei rifiuti pronto a sostenere il rilancio di Bestbe Holding

(Teleborsa) - Bestbe Holding rende noto che WATFOOD LIMITED, società di diritto inglese che si colloca a monte della catena partecipativa dell'azionista di riferimento della società, ha ricevuto da ECONYX, holding industriale con sede a Siena, una lettera di intenti avente ad oggetto l’acquisizione del 95% del proprio capitale sociale. L’operazione si perfezionerà con la sottoscrizione degli accordi definitivi.



ECONYX - si legge in una nota - è a capo di un gruppo attivo nell'intero ciclo di gestione dei rifiuti. Accanto alla funzione di holding svolge direttamente attività di intermediazione e trasporto, mentre l'attività impiantistica fa capo alla controllata operativa Recuperi Pugliesi, interamente posseduta, che da oltre quarant’anni gestisce impianti autorizzati a Modugno, Bari e Trani e flussi nazionali ed esteri, con canali commerciali consolidati verso la Grecia e l’Albania. Il gruppo è guidato da un management di lunga esperienza, sia nella finanza d’impresa sia nella gestione industriale, e da una struttura organizzativa già pienamente operativa.



Nell'ambito dell’iniziativa, ECONYX intende sostenere il percorso di rilancio della società, mettendo a disposizione le risorse proprie e quelle generate dalla controllata operativa, rafforzandone la governance e la struttura manageriale e accompagnandola nel risanamento della posizione finanziaria. ECONYX è stata messa a conoscenza della situazione debitoria di BBH e ne ha tenuto conto nella formulazione

della propria proposta.



(Foto: Radission US su Unsplash)

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