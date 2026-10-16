Beretta Holding è salita al 25% del capitale di Sturm Ruger tramite l'OPA

(Teleborsa) - Beretta Holding ha annunciato i risultati preliminari della propria offerta pubblica di acquisto (OPA) in contanti, finalizzata all'acquisizione di un massimo di 2.400.184 azioni ordinarie di Sturm, Ruger & Company , al prezzo di 44,80 dollari per azione. L'offerta si è conclusa ieri, giovedì 15 ottobre 2026.



Secondo il conteggio preliminare effettuato dall'intermediario incaricato, sono state validamente conferite - e non successivamente ritirate - complessivamente 3.589.647 azioni; tale dato esclude 2.652.256 azioni per le quali è pervenuta una notifica di consegna garantita. Dato che l'offerta ha registrato adesioni superiori al numero di azioni richieste, il quantitativo di titoli che Beretta Holding acquisterà da ciascun azionista aderente sarà determinato su base proporzionale (pro-rata), al fine di limitare l'acquisizione complessiva a 2.400.184 azioni. Sulla base delle informazioni preliminari fornite dall'intermediario, Beretta Holding stima che il coefficiente di riparto sarà pari a circa il 38,45%.



"Questo investimento rappresenta un traguardo significativo per Beretta Holding - ha detto Pietro Gussalli Beretta, Presidente e CEO di Beretta Holding - Segna il nostro primo ingresso nel capitale di una società quotata in borsa e apre un nuovo capitolo nel nostro percorso di sviluppo come investitori a lungo termine nei mercati dei capitali statunitensi. La collaborazione con Ruger rafforza la nostra posizione negli Stati Uniti, il nostro principale mercato, creando al contempo nuove opportunità per espandere la presenza di Ruger a livello internazionale".

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